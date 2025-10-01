Juan Cabal è uscito dopo 15 minuti nella sfida in Champions League contro il Villarreal: al suo posto entra Joao Mario

Non comincia nel migliore dei modi la trasfera di Champions League della Juventus di Igor Tudor contro il Villarreal.

Dopo un quarto d’ora l’allenatore bianconeri, infatti, perde Cabal per infortunio: il difensore colombiano, dopo un lancio lungo, si è accasciato a terra toccandosi la coscia destra.

L’esterno della Juventus non è riuscito a proseguire la gara ed è stato sostituito al 16′ minuto: al suo posto è stato Joao Mario.

Un minuto dopo, poi, gli uomini di Tudor sono andati anche sotto nel punteggio contro il Villarreal che ha sbloccato la gara con la rete di Mikautadze.