Suona la musica sbagliata prima dell’inizio di Villarreal-Copenaghen: l’episodio

Accade qualcosa di insolito prima del calcio d’inizio di Villarreal-Copenaghen. La partita è valida per la League Phase di Champions League, anche se, quando le squadre entrano in campo, non si direbbe.

Infatti, l’inno che ha iniziato a risuonare dagli altoparlanti dell’Estadio de la Ceramica non era quello della Champions, bensì quello dell’Europa League.

Gaffe che è stata subito notata e che non è stata risparmiata da immediate prese in giro sui social.

Un episodio di certo non frequente, ma nemmeno unico. Infatti, la stessa cosa accadde lo scorso 15 aprile a Villa Park, in occasione del ritorno dei quarti di finale tra Aston Villa e PSG.