Villarreal-Barcellona si giocherà in Florida: ecco quando e dove si gioca il match della 17esima giornata de La Liga.

La sfida tra Villarreal e Barcellona, valevole per la 17esima giornata di campionato, si giocherà a Miami. La comunicazione arriva attraverso un comunicato ufficiale dei club. L’appuntamento è fissato per il prossimo 20 dicembre all’Hard Rock Stadium.

Una decisione inedita per La Liga ma che segue la scelta di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia, anch’essa confermata qualche giorno fa.

L’obiettivo è promuovere la crescita internazionale, rafforzare il valore del campionato spagnolo come una delle principali competizioni mondiali e dare la possibilità a tutti i tifosi del mondo di poter assistere a questi match.

La decisione è stata commentata anche da Javier Tebas, presidente de La Liga. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Villareal-Barcellona a Miami, le parole di Tebas

“Con questa partita, compiamo un passo storico che eleva La Liga e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione“, ha esordito Javier Tebas.

Infine ha concluso: “La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l’opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno“.