Il comunicato ufficiale

Dopo le proteste simboliche degli ultimi giorni – in cui anche i giocatori si sono fermati per 15 secondi su tutti i campi dopo il calcio d’inizio – la gara tra Villarreal e Barcellona non verrà più disputata a Miami. La partita era stata programmata per il prossimo 20 dicembre.

Questo il comunicato ufficiale de La Liga: “In seguito a colloqui con il promotore della partita ufficiale LALIGA a Miami, è stata presa la decisione di annullare l’organizzazione dell’evento a causa dell’incertezza che si è creata in Spagna nelle ultime settimane.

LALIGA esprime profondo rammarico per il fatto che questo progetto, che ha rappresentato un’opportunità storica e senza precedenti per l’espansione internazionale del calcio spagnolo, non possa essere portato avanti. Organizzare una partita ufficiale fuori dai nostri confini avrebbe rappresentato un passo decisivo per la crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la visibilità del calcio spagnolo in un mercato strategico come gli Stati Uniti”.

Il progetto rispettava pienamente tutte le normative federali e non ha influito sull’integrità della competizione, come confermato dalle istituzioni competenti incaricate di garantirne il rispetto, che si erano opposte per altri motivi”.

“Rinunciare a tali opportunità ostacola la generazione di nuove entrate”

La note prosegue così: “In un panorama globale sempre più competitivo, in cui campionati come la Premier League o competizioni come la UEFA Champions League continuano ad ampliare la loro portata e la loro capacità di generare ricavi, iniziative come questa sono essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo. Rinunciare a tali opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la proiezione internazionale dell’intero ecosistema calcistico spagnolo.

Infine, desideriamo ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, nonché per il loro continuo impegno nella crescita della competizione. Da LALIGA, continueremo, come sempre, a lavorare per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che vada a vantaggio di club, giocatori e tifosi”.