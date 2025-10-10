Ufficiale la decisione della Liga su Villarreal-Barcellona. La lega spagnola però andrà incontro ai tifosi del “submarino”

La Serie A con Milan-Como a Perth non sarà l’unico campionato a disputare una sua partita all’estero e addirittura in un altro continente.

La Liga ha infatti ufficializzato che la partita tra Villarreal e Barcellona, in programma per il 20 dicembre, si giocherà a Miami, all’Hard Rock Stadium.

Decisione che, come avvenuto per il caso di Milan-Como fa sicuramente discutere, ma la Liga si impegnerà per accontentare anche i tifosi spagnoli, specie quelli del Villarreal, che non vedranno la partita all’Estadio de la Ceramica.

La lega spagnola pagherà il viaggio per i tifosi che vorranno andare a vedere la gara negli States, mentre offriranno uno sconto sull’abbonamento a quelli che resteranno a casa.

L’impegno della Liga per i tifosi del Villarreal

Come comunicato dalla Liga, la partita tra Villarreal e Barcellona sarà regolarmente trasmessa dalle emittenti ufficiali del campionato. Ma soprattutto, per gli abbonati del Submarino amarillo, per l’occasione il biglietto aereo per Miami sarà gratuito.

Invece, gli abbonati che rimarranno in Spagna e non potranno assistere all’evento dal vivo riceveranno uno sconto del 30% sul loro abbonamento.

Tebas: “Passo storico per il calcio spagnolo”

Il presidente della Liga, Javiera Tebas, ha commentato così la notizia: “Questa partita è un passo storico che porta La Liga e il calcio spagnolo a un livello completamente nuovo. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può sollevare, ma è importante contestualizzarla: questa è una delle 380 partite che compongono la stagione. La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le proprie squadre e meritano la possibilità di vederle dal vivo almeno una volta. Questa partita punta ad avvicinare il nostro calcio a questa tifoseria globale senza sminuire il nostro impegno nei confronti di coloro che lo seguono settimana dopo settimana negli stadi di tutta la Spagna“.

Decisione che ha trovato d’accordo anche i presidenti dei due club: “Si tratta di un’opportunità unica per il Villarreal CF di proseguire la sua crescita e rafforzare la sua presenza in un mercato così importante come quello degli Stati Uniti. – ha detto il presidente del Villarreal Fernando Roig – Con questa iniziativa possiamo raggiungere i tifosi in altre parti del mondo e continuare a espandere il marchio del club e di La Liga“. Gli ha fatto eco Joan Laporta: “Come club globale con milioni di tifosi in tutto il mondo, questa opportunità rafforza il nostro impegno nei confronti della nostra fan base internazionale, soprattutto in un mercato chiave come gli Stati Uniti. Una partita ufficiale in una città come Miami, con una comunità del Barça così forte, sarà senza dubbio un grande spettacolo con due squadre che si sfidano ai massimi livelli“.