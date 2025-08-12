Villarreal-Barcellona all’Hard Rock Stadium di Miami: la proposta alla UEFA della RFEF

La RFEF ha accolto la proposta di Barcellona e Villarreal di giocare a Miami la 17esima giornata di campionato

Se la Serie A si sta organizzando per giocare in Australia Milan-Como, la RFEF (la Federcalcio spagnola) ha accolto la proposta di Barcellona e Villarreal di disputare la 17esima giornata de LaLiga all’Hard Rock Stadium di Miami.

Tramite un comunicato ufficiale infatti, la RFEF ha reso noto di aver appreso della volontà delle due squadre di giocare il match in America.

Come si legge nella nota della Federcalcio spagnola, “Nella riunione dell’11 agosto 2025, il Consiglio di amministrazione della RFEF ha appreso della richiesta del Villarreal CF e dell’FC Barcelona di ospitare la 17ª giornata della Prima Divisione negli Stati Uniti”.

Infine, continua: “Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione ricevuta e dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, la Federazione Reale Spagnola di Calcio presenterà alla UEFA la richiesta di avviare le procedure per la successiva autorizzazione da parte della FIFA per la partita che si disputerà all ‘”Hard Rock Stadium” di Miami (Stati Uniti, USSF, CONCACAF), il 20 dicembre 2025, in conformità con il Regolamento FIFA per le partite internazionali e le norme di attuazione approvate dalla RFEF”.