Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali per Villarreal-Juventus, valida per il secondo turno di Champions League

Dopo il pazzo esordio in casa contro il Borussia Dortmund (4-4, ndr), la Juventus continua il proprio cammino in Champions League facendo visita al Villarreal di Marcelino.

Fischio d’inizio previsto alle 21:00 di mercoledì 1 ottobre all’Estadio de la Cerámica per la seconda giornata della League Phase.

Reduce dal pareggio in campionato contro l’Atalanta, c’è qualche cambio forzato per Igor Tudor. A partire da Mattia Perin titolare in porta.

Di seguito i 22 titolari scelti proprio dall’allenatore bianconero e da Marcelino per la sfida delle 21:00.

Le formazioni ufficiali di Villarreal-Juventus

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Pedraza; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Parejo, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yıldız; J. David. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Villarreal-Juventus

La sfida tra il Villarreal e la Juventus, valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League e in programma alle 21:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.