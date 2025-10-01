Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali per Villarreal-Juventus, valida per il secondo turno di Champions League
Dopo il pazzo esordio in casa contro il Borussia Dortmund (4-4, ndr), la Juventus continua il proprio cammino in Champions League facendo visita al Villarreal di Marcelino.
Fischio d’inizio previsto alle 21:00 di mercoledì 1 ottobre all’Estadio de la Cerámica per la seconda giornata della League Phase.
Reduce dal pareggio in campionato contro l’Atalanta, c’è qualche cambio forzato per Igor Tudor. A partire da Mattia Perin titolare in porta.
Di seguito i 22 titolari scelti proprio dall’allenatore bianconero e da Marcelino per la sfida delle 21:00.
Le formazioni ufficiali di Villarreal-Juventus
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Pedraza; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Parejo, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yıldız; J. David. Allenatore: Igor Tudor.
Dove vedere Villarreal-Juventus
La sfida tra il Villarreal e la Juventus, valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League e in programma alle 21:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.