Chi è Viktor Bezhani, il possibile nuovo Capo dell’Area Scout della Juventus: i passi della sua carriera.

La Juventus si prepara a una profonda riorganizzazione interna dopo l’arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale. Tra i cambiamenti attesi, potrebbe esserci anche una novità importante nell’area scouting: il nome in pole per guidare il settore è quello di Viktor Bezhani, dirigente albanese con una lunga esperienza internazionale.

Attualmente direttore tecnico del Tolosa, ha già lavorato al fianco di Comolli proprio nel club francese, rafforzando un rapporto professionale che potrebbe proseguire a Torino.

L’eventuale approdo di Bezhani rappresenterebbe un ulteriore tassello nella strategia di Comolli, che fin dal suo insediamento ha avviato un processo di rinnovamento dirigenziale. Dopo un confronto positivo con l’allenatore Igor Tudor, ora l’attenzione si concentra sulla costruzione dell’area tecnica e sull’inserimento di figure di fiducia.

Bezhani, classe 1985, vanta un percorso variegato tra campo e scrivania. Ha iniziato la carriera negli Stati Uniti come vice allenatore alla Utah Valley University, per poi tornare in Europa dove ha ricoperto ruoli tecnici e analitici, fino a specializzarsi nello scouting.

Viktor Bezhani: un profilo internazionale tra panchina e osservazione

Dopo un’esperienza come match analyst della Croazia Under 19 e allenatore dell’Under 21 dell’Anorthosis Famagosta, dove ha anche fatto da vice alla prima squadra, Bezhani ha iniziato a lavorare stabilmente nel mondo dello scouting a partire dal 2017.

Nel suo curriculum compaiono incarichi in club di diversi campionati: Legia Varsavia in Polonia, Brentford e Watford in Inghilterra, oltre a due stagioni come osservatore al Leicester City. Una carriera costruita su esperienze eterogenee, sempre più orientata verso la selezione e il reclutamento di talenti.

Nel giugno 2023 è diventato direttore tecnico del Tolosa, proprio sotto la guida di Comolli. Ora, con l’approdo di quest’ultimo alla Juventus, Bezhani potrebbe seguirlo in bianconero, pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per l’area scouting del club.