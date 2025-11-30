Le parole di Vieri ai microfoni di Sky Sport

Nel pieno delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour – il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio – Christian Vieri ha parlato così del momento della Fiorentina a Sky Sport: “Ha bisogno di punti. La gente è arrabbiata, più fai il tifo per la tua squadra e meglio è”.

Poi un commento sul periodo dell’Inter: “Ha fatto due buone partite ed è venuta via con zero punti. Bisogna guardare ogni minimo dettaglio. Le cose non stanno andando per il verso loro”.

E su Pio Esposito: “L’anno scorso giocava in Serie B dove ha fatto un grande campionato. Poi è andato all’Inter: bisogna dargli tempo e lasciarlo tranquillo. I paragoni sono senza senso, vedremo tra 7-8 anni. È molto bravo, fa gol, regge il confronto fisico. Deve migliorare ma lo farà giocando”.

Vieri ha concluso parlando degli Azzurri: “Non posso dire a Rino chi deve giocare. Abbiamo Retegui, Kean e Pio come attaccanti. In bocca al lupo Rino, noi siamo tutti con voi”.