Genoa, Vieira: “Thiago Motta sarà un grande allenatore”

Le parole di Patrick Vieira al termine di Juventus-Genoa

Esce sconfitto per 1-0 dall’Allianz Stadium il Genoa, col gol decisivo di Kenan Yildiz per la Juventus.

Partita che rappresentava il ritorno in bianconero da allenatore di Igor Tudor, che ha iniziato bene la sua nuova avventura.

Ma anche dall’altra parte, sulla panchina genoana, sedeva un ex Juve, Patrick Vieira, a Torino da calciatore tra 2005 e 2006.

L’allenatore rossoblù ha parlato in conferenza stampa del ricordo che lo lega alla Juve, oltre di un giocatore che conosceva già come Thuram e dell’ex allenatore Thiago Motta.

Genoa, Vieira: “Thiago Motta? Il lavoro dell’allenatore è difficile”

Nel post partita, Patrick Vieira ha commentato il recente esonero dalla panchina della Juventus di un collega come Thiago Motta: “Io credo che noi allenatori facciamo un lavoro molto complicato e difficile“.

Per poi aggiungere: “Motta sarà un grande allenatore, a Bologna ha fatto benissimo e credo lui abbia le qualità per essere un ottimo allenatore e lo vedremo presto su un’altra panchina“.

Vieira: “Ho un bellissimo ricordo della Juventus”

L’allenatore ha poi commentato anche la prova di Thuram, che conosceva già bene: “Khephren l’ho visto bene, ho lavorato con lui a Nizza e sta crescendo. Per me può diventare uno centrocampisti più forti in Serie A e in Europa, ma deve lavorare“.

Infine, sempre sulla Juventus, ha parlato del suo ricordo dell’esperienza in bianconero: “Ho un ricordo bellissimo, ho visto Pessotto prima e mi ha fatto tanto piacere“.