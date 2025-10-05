Genoa, Vieira: “Ekhator ha una chance di mettersi in mostra. Possiamo dare fastidio al Napoli”

A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Napoli, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’obiettivo è uno solo: rialzarsi subito. Oggi, 5 ottobre alle ore 18:00, il Genoa affronta il Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona”. Dopo il pesante ko contro la Lazio, Vieira ha chiesto alla sua squadra una reazione immediata.

Il 3-0 del “Ferraris” rappresenta una battuta d’arresto che l’allenatore francese vuole trasformare in occasione di rilancio. Il Genoa è chiamato a ritrovare compattezza e punti, anche contro un avversario di livello superiore come il Napoli.

Dall’altra parte, gli azzurri sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, seguita però dal successo in Champions League contro lo Sporting CP. Davanti ai propri tifosi, cercheranno di tornare alla vittoria in campionato.

Di seguito le parole di Vieira.

Genoa, le parole di Vieira

Vieira ha esordito parlando di Jeff Ekhator, titolare in attacco: “È un giocatore giovane e deve crescere. Oggi ha un’opportunità di mettere in mostra la sua qualità. Non siamo il Genoa dell’anno scorso, abbiamo perso dell’esperienza, dobbiamo far crescere questi giovani”.



Sull’avversario: “Siamo una squadra diversa rispetto all’anno scorso. Il Napoli è una squadra forte, Campione d’Italia che ha speso più di 100 milioni di euro sul mercato. Per la loro crescita, i giovani devono anche sbagliare. C’è fiducia nel gruppo, l’obiettivo di oggi è fare una grande partita”.

Infine, sul cambio di modulo del Napoli: “È una squadra con tanti giocatori fortissimi. Siamo un altro tipo di squadra, possiamo dargli fastidio perché siamo determinati”.