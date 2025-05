Genoa, Vieira: “L’unità ci ha garantito un altro anno di Serie A”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa (Imago)

Al termine della stagione, Patrick Vieira ha affidato ai social un lungo messaggio di bilancio e ringraziamenti al mondo Genoa

La squadra rossoblù ha ottenuto una salvezza tranquilla, raccogliendo 43 punti e posizionandosi in tredicesima posizione a +12 dalla zona retrocessione.

Al termine della stagione, Patrick Vieira ha pubblicato un lungo messaggio riepilogativo col quale ha ringraziato tutte le componenti del Genoa.

“La vittoria di Bologna ha segnato la fine di questa lunga stagione, anche se io e il mio staff siamo a Genova solo da metà novembre. Per la prima volta ho accettato un incarico a stagione in corso, ma l’abbiamo fatto con convinzione, entusiasmo e consapevolezza.

Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo per il Genoa, per la società e per i tifosi, costruito con pazienza e idee chiare. Un’altra stagione di Serie A: è un patrimonio prezioso, da celebrare e proteggere. Il lavoro è stato tanto, ma sapevamo quale fosse il percorso migliore per raggiungere il nostro obiettivo”.

“Stabilità, identità, dettagli e futuro” le fasi di Vieira al Genoa

Poi Vieira ha delineato un bilancio stagionale suddiviso in fasi: “Nella prima fase abbiamo costruito la stabilità, indispensabile per dare alla squadra certezze che le consentissero di ottenere risultati. Nella seconda fase abbiamo lavorato per dare alla squadra una chiara identità di gioco, che rappresentasse i valori del club e della tifoseria. La terza fase è quella in cui abbiamo concentrato il lavoro sui dettagli – che sono quelli che alla fine fanno la differenza nel calcio – e sul futuro.

Nel frattempo è cambiata la proprietà del club, abbiamo accolto un nuovo presidente che ha dato stabilità anche fuori dal campo: un aspetto importantissimo per il futuro del Genoa, che assume un significato ancora più profondo in tempi di grande incertezza”.

Patrick Vieira, allenatore del Genoa (Imago)

Le parole dell’alenatore rossoblù

Infine, Vieira ha concluso scrivendo: “Al termine di questa stagione insieme, voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me e il mio staff al Genoa: siamo stati tutti uniti e la nostra unità ci ha portati a garantire al Grifone un altro anno di Serie A.

Un pensiero di profonda gratitudine voglio rivolgerlo anche ai tifosi del Genoa: il loro supporto fondamentale non è mai mancato, in casa e in trasferta. Siamo fieri di averli rappresentati in campo con orgoglio, dignità, coraggio e determinazione. Forza Vecchio Cuore Rossoblu. PV”