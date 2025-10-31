Incontro in corso tra il nuovo DS del Genoa Diego Lopez e Patrick Vieira: attesa a breve la decisione.

Ore decisive in casa Genoa. Dalla mattinata è in corso un incontro tra il nuovo direttore sportivo Diego Lopez e l’allenatore Patrick Vieira per valutare il futuro tecnico della squadra. Il confronto dovrebbe concludersi a breve: subito dopo il club comunicherà se proseguirà o meno con l’attuale allenatore in vista della trasferta di Sassuolo.

La posizione di Vieira è ora oggetto di una riflessione interna da parte della dirigenza. Tutto dipenderà dall’esito del faccia a faccia con il nuovo ds, chiamato a valutare motivazioni, progetto tecnico e prospettive immediate.

In caso di esonero, la soluzione più probabile sarebbe quella di affidare temporaneamente la panchina a Domenico Criscito, bandiera del club ed ex capitano rossoblù, che assumerebbe il ruolo di allenatore ad interim.

Il verdetto, atteso nelle prossime ore, potrebbe segnare una svolta importante nella stagione del Genoa.