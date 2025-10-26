Genoa, Vieira: “Dobbiamo resettare, accettiamo le critiche e restiamo uniti”

Le parole dell’allenatore del Genoa dopo la sconfitta contro il Torino

Dopo 8 giornate di campionato, quella di quest’anno per il Genoa è la peggior partenza nell’era dei 3 punti per vittoria.

I rossoblù, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo, vengono rimontati e perdono anche a Torino, dove finisce 2-1 per la squadra di Baroni.

Per il Genoa restano solo 3 i punti in classifica, frutto di 3 pareggi e 5 sconfitte e che valgono l’attuale ultimo posto.

Al termine della partita, Patrick Vieira ha analizzato così il momento dei suoi ai microfoni di DAZN.

Genoa, Vieira: “Il problema del gol ce lo portiamo dietro da inizio campionato”

Vieira ha iniziato così: “Credo che la partita si sia decisa anche nel primo tempo, avevamo la possibilità di fare 2-0 e non l’abbiamo fatto. Loro nel secondo tempo sono stati più pericolosi con i palloni lunghi, abbiamo sofferto fino alla fine. Adesso dobbiamo resettare“.

Per poi proseguire sull’analisi egli errori fatti: “Adesso è molto difficile parlare, dobbiamo riguardare la partita e vedere. Non credo che sia stata una questione di cambi, abbiamo giocato con personalità ma il secondo tempo è stato difficile. Nonostante le occasioni non abbiamo fatto gol, è un problema ricorrente dall’inizio del campionato“.

Vieira: “Momento difficile per tutti”

L’allenatore genoano ha poi parlati anche di: “Il momento è molto difficile per allenatore, giocatori e tifosi. Dobbiamo essere uniti, oggi lo abbiamo dimostrato sul campo ma non abbiamo concretizzato le opportunità avute“.

Infine, ha concluso: “In un momento del genere dobbiamo solo accettare le critiche e continuare a lavorare con l’unità che abbiamo avuto sin qui“.