Genoa, Vieira: “Non mi piace parlare di futuro. Gol Retegui? Da calciatore non mi sarei fermato”

Le parole pronunciate da Patrick Vieira al termine di Genoa 2-3 Atalanta, anticipo della 37ª giornata di Serie A

Il penultimo turno di campionato si è aperto con l’anticipo del sabato sera in programma al Luigi Ferraris.

Si sono affrontate due squadre la cui situazione di classifica non aveva più modo di cambiare. Difatti i nerazzurri di Gasperini sono rimasti terzi e i padroni di casa hanno salutato il proprio pubblico dando l’addio a Milan Badelj.

Al termine della partita, finita sul punteggio di 2-3 in favore dell’Atalanta, Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di DAZN nella consueta intervista post gara.

Questo il suo omaggio al capitano: “Da quando sono arrivato Badelj è stato fondamentale sia in campo che fuori, è un leader positivo, è stato bravissimo sia con staff che giocatori, mi dispiace che abbia finito con noi però è stato molto bello il saluto dedicato a lui“.

Genoa 2-3 Atalanta, l’intervista post partita di Vieira

Vieira ha così commentato l’episodio del gol di Retegui che ha scaturito polemiche in campo: “Da giocatore non mi sarei fermato sul gol, avrei continuato a giocare, ci dobbiamo arrabbiare con noi stessi, non dobbiamo fermarci, dovevamo fare fallo“.

Poi ha proseguito: “È stata una stagione complicata per Pinamonti, dimentichiamo che abbiamo trascorso gran parte della nostra annata senza i giocatori offensivi per infortunio. Pinamonti è stato sempre a disposizione per la squadra ed è sempre stato importante, si meritava la doppietta di oggi“.

Patrick Vieira, allenatore del Genoa (Imago)

Le parole dell’allenatore rossoblù

Successivamente ha detto: “Non mi piace parlare del mio futuro. Oggi siamo stati intensi e positivi, abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è positivo, abbiamo visto Masini e Frendrup fare una partita bellissima”.

Infine, interpellato sul classe 2010 Roberto Scaglione, Vieira ha affermato: “Ha 15 anni, si è allenato con noi l’ultima settimana, ha una grandissima tecnica ma sull’aspetto fisico era difficile metterlo dentro oggi, il futuro è suo“.