Genoa, Vieira: “Non voglio trovare alibi, domani tre punti per i tifosi”

Le parole dell’allenatore del Genoa alla vigilia del turno infrasettimanale contro la Cremonese

“Le parole del presidente hanno fatto piacere, io non voglio trovare alibi. La Cremonese merita di stare dove si trova in classifica, ma noi siamo pronti a dare il massimo e vogliamo vincere per i nostri tifosi” così Vieira a poco più di 24 ore dalla sfida con i ragazzi di Nicola.

É già vigilia di campionato in casa Genoa, che domani al Ferraris ospiterà la Cremonese dell’ex Nicola. Dopo il ko col Torino, per i ragazzi di Vieira l’obiettivo é quello di trovare la prima vittoria della stagione. Sfida che l’allenatore rossoblu dal Signorini di Pegli ha commentato così, a partire dalle parole di ieri del presidente Sucu.

“Ieri ha detto che non ci sono piani se non quello con le A? Ovviamente queste sono parole che fanno piacere, ho sempre avuto una relazione col presidente e col direttore, siamo sempre in contatto. La partita di domani è importantissima e abbiamo voglia di vincere questa gara per ringraziare il presidente di queste parole, sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti per affrontare la Cremonese. Squadra in fiducia che sta facendo benissimo, una squadra solida con giocatori di qualità. La Cremonese merita di stare dove si trova adesso, é una squadra molto aggressiva e sta facendo un bel gioco. Ci aspettiamo una partita difficile da gestire e che dobbiamo vincere, per quello è importante gestire questo aspetto. Dobbiamo pensare a fare un gioco di squadra e trovare l’equilibrio giusto, noi però siamo pronti a dare il massimo“.

Tornando alla presenza di Sucu di questi giorni. “Quanto è importante la sua vicinanza? Ha parlato con i giocatori e con lo staff, io ho sempre parlato con lui e col direttore, che guarda sempre gli allenamenti. Ci confrontiamo continuamente su aspetti tattici, giocatori e calcio. Non parliamo di più quest’anno rispetto all’anno scorso. Non è un periodo facile, siamo tutti coscienti delle difficoltà che abbiamo nel riuscire a vincere. Dobbiamo continuare a giocare con questa determinazione e dobbiamo far girare gli episodi a nostro favore“. A cominciare dalla gara di domani al Ferraris. “Se cambierò qualcosa nella squadra? Quando prepariamo la partita teniamo tutto in considerazione, aspetto mentale e fisico. C’è ancora tempo per alcuni giocatori di recuperare, ma abbiamo riflettuto su tutti gli aspetti: tattico, mentale e fisico“. Al Ferraris si ripartirà dai fischi finali della gara col Parma. “Quel finale uno sprono in più? Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi, anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia, meritano anche loro questa vittoria ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria“.

Genoa, Vieira: “C’è delusione, ma rimanendo uniti possiamo far passare questo momento”

Tornando al ko di Torino. “Cosa mi porto di positivo da quella partita? Alla fine la delusione c’è perché non abbiamo preso punti e perso la partita, sarebbe troppo facile venire qua davanti a voi e parlare di sfortuna o arbitri. Non voglio trovare alibi. Tutte le partite le abbiamo giocate con orgoglio e giocando per la vittoria, dobbiamo continuare a cercare questa vittoria e dobbiamo far girare a nostro favore gli episodi. Abbiamo giocato sempre con personalità, anche se c’erano partite difficili”. Sulle zero reti segnate a Marassi e le rimonte subite in trasferta. “In entrambe le situazione c’è l’aspetto mentale di mezzo, la cosa di cui sono sicuro è che c’è la voglia di far bene. Dobbiamo gestire questo momento emozionale e dobbiamo imparare dall’errore che abbiamo commesso. E per questo per imparare dobbiamo sbagliare, ma questa settimana ho visto un gruppo unito con il presidente e il direttore vicini. E con unità possiamo far passare questo momento“.

Capitolo infortunati. “Marcandalli e Stanciu convocati? Marcandalli ha fatto più allenamenti rispetto a Stanciu, ma entrambi possono tornare in gruppo“. Su Thorsby, autore del gol del momentaneo vantaggio a Torino. “Può ricoprire diversi ruoli e ha fatto vedere la sua professionalità, perché non ha giocato tantissimo ma non ha mai mollato. Ha aspettato il suo momento, ha fatto una partita interessante, ha fatto un gol e ha avuto un’occasione con un colpo di testa. Catena di sinistra con Ellertsson e Martin? Sì. Ellertsson ha questa capacità di giocare in più ruoli, Martin è pronto a giocare, si allena bene e ha accettato questa decisione. Ogni partita ha la sua difficoltà e io faccio le scelte. Martin ha sempre giocato, fa parte del gruppo e vediamo domani. Non ha mai mollato e sta lavorato bene“.