Genoa, Vieira: “Badelj recuperato. Audio Lautaro? È passato, pronti per l’Empoli”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro l’Empoli.

Meno due alla sfida con l’Empoli per il Genoa, prima di tre gare assieme a Cagliari e Lecce che potrebbero permettere ai rossoblu di staccare in anticipo il pass salvezza. Gara che Patrick Vieira dalla sala stampa del Signorini di Pegli ha introdotto così.

“Audio Lautaro? Non c’è niente da dire, è il passato. Non voglio perdere energie, la cosa importante è la partita con l’Empoli. Badelj ci sarà, Malinovskyi sta crescendo, è ancora un po’ indietro però per giocare queste partite dove bisogna essere al 100% ma sta sempre meglio”. Passato alle spalle, testa solo al prossimo impegno contro i ragazzi di D’Aversa per Patrick Vieira.

La testa va soltanto al prossimo match: “Quella di domenica è una partita importante, ma non più importante della prossima a Cagliari o dell’ultima di Milano, nella nostra posizione tutte le partite che giocheremo sono importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e di continuare a lavorare come hanno sempre fatto”.

“Che squadra troveremo dopo la vittoria in coppa? Complimenti all’Empoli, ha giocato una grande partita a Torino, è una vittoria meritata ma a noi non cambia nulla. Sarà una partita complicata e difficile, all’andata abbiamo sofferto tantissimo: ci aspetta una partita difficile perché hanno giocatori importanti, ma noi abbiamo una settimana importante”.

Vieira: “Vincere o perdere si gioca sui dettagli”

Sui margini di crescita del suo Genoa. “A Milano con l’Inter abbiamo fatto bene, ma vincere o perdere si gioca sui dettagli: dobbiamo essere concentrati sui dettagli per prendere punti e questi dettagli saranno importanti domenica. Dobbiamo continuare a fare bene, ad essere organizzati e competere con l’avversario. Formazione? Ho ancora domani, ma devo dire che tutti i ragazzi vogliono giocare: chi è entrato a Milano ha portato energia, hanno fatto tutti una bella settimana e io da un mio giocatore voglio essere messo in difficoltà. Non sarà facile per me scegliere l’undici della partita per l’Empoli, ma vedo tutti concentrati e con la voglia di giocare, questo porta il livello ancora più alto nella squadra“.

Dal gruppo ai singoli. “Malinovskyi sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra, ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. E’ ancora un po’ indietro per giocare queste partite, sta crescendo ed è una cosa positiva. Badelj ha fatto anche lui una settimana di lavoro molto interessante, si è allenato tutta la settimana con la squadra, non ci sono problemi per giocare dall’inizio. Milan è il nostro capitano, ha esperienza ed è importantissimo. Onana? Sono molto contento di quanto sta facendo in questo momento, è arrivato da pochissimo tempo, sta capendo meglio come stiamo giocando e i compagni che ha a fianco”.

Sulle scelte: “Più un Frendrup o un Badelj come caratteristiche? Come caratteristiche è un po’ più Masini e Frendrup, Onana è un numero 8: ha qualità per andare avanti e dare supporto ai nostri attaccanti, è un giocatore box to box. Cornet sta facendo bene anche lui, c’è scelta. Quando i giocatori stanno meglio spetta a me fare le scelte per avere una squadra competitiva. Miretti è un giocatore che mi piace tantissimo, ha tecnica e qualità. Capisce tatticamente il gioco e possiamo utilizzarlo come centrale o sulla fascia sinistra. È un giovane che deve crescere e per crescere deve giocare”.

“Pinamonti può guidare il nostro gioco offensivo”

Sulla crescita di Pinamonti e le condizioni di Cuenca: “Andrea è un giocatore importante per la società, si prende più responsabilità, sono molto contento del lavoro che fa per la squadra. Tecnicamente è un calciatore che può guidare il nostro gioco offensivo, sul campo lo vedo con più fiducia, ha ancora due o tre step da fare perché ha qualità e lui deve utilizzare la squadra per far vedere la sua qualità. Cuenca ha recuperato, ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra.

In conclusione: “Cosa mi aspetto dalla gara di domenica? Il nostro step in avanti è fare una partita ancora migliore rispetto a quanto fatto contro l’Inter, vogliamo fare un passo in avanti e giocare ancora meglio con la palla. Iniziamo ad avere una stabilità con gli attaccanti, abbiamo creato situazioni interessanti contro l’Inter e speriamo di fare ancora meglio da qui a fine stagione”. Inter che è ha battuto il Genoa grazie al gol di Lautaro Martinez. “Non avrebbe dovuto giocare contro il Genoa? Non c’è niente da dire, questo è il passato. E’ importante per me la partita di Empoli, non voglio perdere energia su quello che non posso controllare”. Testa solo al prossimo impegno, per provare a centrare la quarta vittoria in casa consecutiva.