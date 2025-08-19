Verona, fatta per Victor Nelsson: operazione in prestito con opzione
Le ultime in casa Verona: accordo totale per l’arrivo del difensore danese classe 1998 che nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia della Roma.
Fatta per l’arrivo al Verona di Victor Nelsson.
Il difensore danese, rientrato al Galatasaray dopo l’esperienza in prestito alla Roma, arriverà in gialloblù con la formula del prestito con opzione.
L’accordo totale è stato quindi raggiunto ed è previsto per domani 20 agosto l’arrivo in città.