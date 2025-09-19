La lista di tutti gli allenatori in seconda della Serie A: da Landucci a Kolarov, le coppie che siedono sulle panchine del nostro campionato

Tra coppie storiche ormai separate, come quella formata da Maurizio Sarri e Giovanni Martusciello, e altre consolidate nel tempo, per esempio il duo Allegri-Landucci, spesso si sottovaluta l’importanza del binomio degli allenatori sulle varie panchine della Serie A.

Gli staff delle squadre, infatti, stanno acquisendo nel corso degli anni sempre più importanza per le varie formazioni, tra insegnamenti passati e innovazioni tecnologiche.

Non solo nel corso della settimana quando vengono preparate le partite, ma anche dal campo. Soprattutto in assenza degli allenatori a causa di infortuni o espulsioni.

Uno dei più recenti casi nel nostro campionato riguarda quello di Marco Landucci, adoperato al posto di Massimiliano Allegri dopo l’espulsione rimediata dall’ex Juventus contro il Bologna nel corso della 3ª giornata. Ma qual è la lista completa di tutti gli allenatori in seconda in Serie A?

Serie A, la lista completa degli allenatori in seconda

Di seguito, la lista completa di allenatori e vice allenatori di tutte le squadre del nostro campionato per la stagione 2025/2026:

ATALANTA: Ivan Juric e Matteo Paro;

BOLOGNA: Vincenzo Italiano e Daniel Niccolini;

CAGLIARI: Fabio Pisacane e Giacomo Murelli;

COMO: Fabregas e Daniel Guindos Lopez;

CREMONESE: Davide Nicola e Simone Barone;

FIORENTINA: Stefano Pioli e Andrea Tarozzi;

GENOA: Patrick Vieira e Kristian Wilson;

HELLAS VERONA: Paolo Zanetti e Alberto Bertolini;

INTER: Cristian Chivu e Aleksandar Kolarov;

JUVENTUS: Igor Tudor e Ivan Javorcic;

LAZIO: Maurizio Sarri e Marco Ianni;

LECCE: Eusebio Di Francesco e Fabrizio Del Rosso;

MILAN: Massimiliano Allegri e Marco Landucci;

NAPOLI: Antonio Conte e Cristian Stellini;

PARMA: Carlos Cuesta e Rui Pedro Campos Sá Lemos;

PISA: Alberto Gilardino e Gaetano Caridi;

ROMA: Gian Piero Gasperini e Tullio Gritti;

SASSUOLO: Fabio Grosso e Raffaele Longo;

TORINO: Marco Baroni e Leonardo Colucci;

UDINESE: Kosta Runjaic e Przemyslaw Malecki.