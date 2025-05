Le parole del portiere italiano a TNT Sports in vista della finale di Europa League contro il Manchester United

“Di certo non ci saranno sia Bruno Fernandes che Son a sollevare il trofeo insieme. Ne vedrete solo uno. Vogliamo che questo succeda per Sonny perché quello che ha fatto per questa squadra in questi anni è stato straordinario, quindi penso che se lo meriti, e lotteremo anche per lui”. Le intenzioni di Vicario e del Tottenham sono chiare: vincere l’Europa League (anche) per Son.

A poche ore dalla finale europea contro il Manchester United, il portiere italiano ha così presentato la sfida che vale – oltre il trofeo – un posto in Champions League: “È una cosa importante per noi, lo sappiamo, ne siamo molto consapevoli. Sappiamo che alla fine solo una tra noi e il Manchester United vincerà questo trofeo, quindi faremo di tutto per portarlo a caso. Per noi, per il nostro staff e soprattutto per i nostri tifosi, perché sappiamo da quanto lo stanno aspettando e cosa possa significare per loro”.

In finale di Europa League, ma al quartultimo posto in Premier League: questo il paradosso della stagione degli Spurs. “Sappiamo che in campionato non abbiamo giocato benissimo, questo è un dato di fatto, e siamo molto delusi perché questa squadra non può accettare così tante sconfitte come quelle subite in questa stagione. In termini di convinzione però, e di impegno verso ciò che ci chiedeva, ci siamo sempre impegnati al massimo in ogni allenamento, in ogni partita. Non abbiamo mai smesso di credere nel nostro lavoro. Per quanto riguarda questa stagione, siamo delusi, ma restiamo sempre uniti e questa è la cosa più importante. Il mister è un uomo molto affidabile, molto impegnato in ciò che cerca di offrire ai giocatori. È un grande personaggio, con una grande personalità. Nelle riunioni, nello spogliatoio, si percepisce la sua grande personalità. Noi, ovviamente, l’abbiamo sempre riconosciuto come la nostra guida e questo non è mai stato in discussione”.

Quasi 20 anni dopo l’ultima volta, il Tottenham ha l’occasione di vincere un trofeo. Toccherà a Son alzarlo al cielo?