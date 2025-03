Viareggio Cup, l’Internacional abbandona il campo contro il Torino: l’accaduto

La ricostruzione di quanto accaduto in occasione della sfida valida per la Viareggio Cup

È stata sospesa verso la fine del primo tempo la gara – valida per gli ottavi di finale – tra Torino e Internacional, squadra in cui sono cresciuti anche Falcão, Alisson Becker, Pato, Juan Jesus e tanti altri.

Verso la fine di un primo tempo combattuto ed equilibrato, si è verificato un momento di tensione tra le due squadre, culminato con l’espulsione di Kama e l’abbandono del campo da parte della formazione brasiliana su invito dell’allenatore.

Solamente la formazione granata è rimasta in campo, dunque, mentre la terna arbitrale cercava di chiarire l’accaduto con le rispettive dirigenze. Successivamente, la situazione si è ribaltata, con l’Internacional di nuovo in campo e il Torino negli spogliatoi. Il tutto, però, dopo i 15′ previsti da regolamento e il conseguente triplice fischio del direttore di gara.

Secondo quanto riportato dall’arbitro nel referto, a fine primo tempo i numero 6 dei brasiliani è stato espulso per aver colpito con un pugno alla schiena il numero 7 granata. Di conseguenza, la formazione dell’Internacional, su invito del proprio allenatore, avrebbe lasciato il campo adducendo come motivazione espressioni ingiuriose tra giocatori.

La sfida valida per gli ottavi di finale di Viareggio Cup tra Torino e Internacional è stata definitivamente sospesa verso la fine del primo tempo. Di conseguenza il club granata si è qualificato automaticamente alla fase successiva. Di seguito la ricostruzione dell’accaduto.

Secondo quanto riportato nel referto dal direttore di gara, verso la fine della prima frazione di gioco il numero 6 dell’Internacional, Kama, avrebbe colpito con un pugno alla schiena avversario. Non è chiaro, e non è refertato, se fosse in reazione a qualcosa di detto o fatto dall’avversario. La squadra, quindi, ha abbandonato per protesta, facendo forza proprio su queste motivazioni.

Dopo i 15′ previsti dal regolamento, poi, il Torino è rientrato regolarmente in campo, mentre la formazione brasiliana no. A questo punto l’arbitro si è visto costretto al triplice fischio, decretando la fine dell’incontro come da procedura. I biancorossi, invece, sono tornati in campo più tardi, pronti a ricominciare il match.

Nulla da fare, però, secondo quanto previsto dal regolamento. Passati 20′ e dopo il triplice fischio, l’Internacional è stato dunque eliminato agli ottavi di finale della Viareggio Cup, avendo abbandonato il terreno di gioco.