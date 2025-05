Marco Verratti (Imago)

Le parole di Marco Verratti in vista della finale di Champions League che l’Inter disputerà contro il PSG

Anche l’italiano tra i VIP presenti al Principato di Monaco per assistere al Gran Premio di Formula Uno.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’appuntamento che tutto il mondo del calcio aspetta ogni stagione. Sabato prossimo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Paris Saint-Germain e Inter si contenderanno rispettivamente la terza e la prima Champions League della loro storia.

Campione d’Europa con la maglia della nazionale azzurra e oltre 400 presenze raccolte in carriera con quella dei parigini, il centrocampista è stato interpellato sul tema. Queste le sue parole: “Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi”.

Per quale squadra farà il tifo? Verratti non ha dubbi: “Non vedo l’ora, non vedo davvero l’ora che arrivi il 31 maggio e spero che vada bene per il PSG“.

Zinedine Zidane (Imago)

Zidane: “PSG-Inter? Tiferò la squadra francese”

Presente al grande show del circuito cittadino del Principato di Monaco anche Zinedine Zidane.

Anche l’ex allenatore del Real Madrid si è sbilanciato sul match: “Se guarderò la finale di Champions League? Sì, certo, certo che la guarderò. Anche se io sono di Marsiglia, penso che la squadra francese debba vincere“.