Paolo Zanetti è a forte rischio esonero: notte di riflessioni in casa Verona

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Cagliari, il Verona sta riflettendo sulla posizione di Paolo Zanetti, al momento a forte rischio esonero

Il Verona perde male a Cagliari, e rimane così in fondo alla classifica di Serie A.

I gialloblù sono ora a 6 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato, e come riferito da Manuele Baiocchini di SkySport, il club si sta prendendo una notte per riflettere sul futuro di Paolo Zanetti.

Al momento, l’allenatore è comunque a forte rischio esonero. Proprio al termine del match, il ds del Verona Sean Sogliano ha rivelato ai microfoni di DAZN: “Stiamo valutando il suo futuro, come è normale che sia quando le cose non vanno bene”.

Il dirigente gialloblù ha anche ammesso come sia necessaria una reazione di squadra in questo momento difficile. Momento difficile che coinvolge anche il Calciomercato, riguardo cui Sogliano ha detto: “Non è semplice. Alcuni giocatori ci stanno pensando molto e devo essere sincero, ho ricevuto anche diversi no da alcuni calciatori”.