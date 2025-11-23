Verona, Zanetti: “Sento la fiducia della società, è giusto che i tifosi ci contestino”

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta del lunch match contro il Parma al Bentegodi

L’Hellas Verona ha perso la sua sesta partita in campionato, e lo ha fatto al Bentegodi contro il Parma di Cuesta.

Decisiva ai fini del risultato è stata la doppietta di Mateo Pellegrino; per i gialloblu in gol Giovane, che ha accorciato le distanze nel secondo tempo. Ora il Verona è ultimo in classifica, a pari merito con la Fiorentina, ma con una differenza reti peggiore

Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio della partita, commentando il momento della squadra, l’assenza di risultati e la sua posizione sulla panchina del Verona.

L’allenatore gialloblu ha cominciato dicendo: “Sento la fiducia della società, che dopo la partita è entrata nello spogliatoio e ci ha sostenuti. Sono momenti difficili ed è giusto che i tifosi ci contestino e ci critichino. Noi dobbiamo fare meglio perché abbiamo una grande responsabilità“.

Su Giovane, uscito in lacrime, ha aggiunto: “In questo momento deve avere tutto il nostro e il mio sostegno, e lo avrà sempre. Io mi prendo la responsabilità assoluta di quello che è successo in campo, sono io il responsabile assoluto“.

Sulla partita ha spiegato: “Ci dispiace per il risultato finale. La partita l’avevamo messa a posto e abbiamo preso due gol in due buoni momenti per noi. Abbiamo lottato, fatto una buona prestazione e ora siamo di fronte a una scelta: reagire o abbatterci. Il campionato non finisce oggi, dobbiamo diventare più squadra e darci una mano. Giovane deve stare tranquillo, ora è distrutto com’è normale che sia”.