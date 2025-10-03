Verona, Zanetti: “Siamo arrabbiati e stufi di non raccogliere quello che meritiamo”

Paolo Zanetti, allenatore Verona (Imago)

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, al termine della partita persa 0-1 contro il Sassuolo

6 partite, ancora nessuna vittoria per il Verona. Nonostante le tante buone prestazioni, i gialloblù non sono ancora riusciti a trovare il primo successo stagionale in campionato, e anche oggi sono usciti dal campo senza punti.

Il Sassuolo ha avuto la meglio nell’anticipo della 6ª giornata di Serie A, battendo i veneti 0-1 grazie a una rete di Andrea Pinamonti.

Al termine del match, l’allenatore gialloblù Paolo Zanetti ha commentato quanto accaduto attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Siamo delusi e arrabbiati, siamo stufi di non portare a casa quello che ci meritiamo. Bisogna però essere lucidi e continuare a lavorare, anche se si parla di dettagli non basta perché i risultati non stanno arrivando. La prestazione c’è stata anche oggi, ma ci lecchiamo le ferite per una sconfitta decisa dagli episodi”.

L’allenatore del Verona ha commentato anche le decisioni arbitrali che, a detta sua, avrebbero condizionato la partita: “Parlare post gara non mi piace molto. È chiaro che ci è stato tolto un rigore per una carica sul portiere che però è rimasto in piedi. È stata una scelta di un mezzo fallo, mentre per un mezzo fallo che abbiamo fatto noi hanno dato un rigore al Sassuolo: non c’è stata secondo me uniformità di decisioni“.

E infine, è tornato sull’atteggiamento dei propri ragazzi: “Se c’è una cosa che non mi è piaciuta è la foga vista dopo essere andati sotto. Chiaro che veniamo da un periodo veramente strano, quindi questo sicuramente ha inciso nella testa dei ragazzi e dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Il percorso è ancora molto lungo, e le qualità per arrivare al nostro obiettivo le abbiamo. Bisogna anche essere furbi, vogliamo cambiare questa situazione attraverso il lavoro“.