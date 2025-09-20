Verona, Zanetti: “Dobbiamo fare i punti e salvare la squadra”

Le parole di Paolo Zanetti dopo il pareggio casalingo contro la Juventus di Igor Tudor.

Il Verona di Paolo Zanetti guadagna un punto casalingo dopo il pareggio contro la Juventus di Igor Tudor.

Decisive le reti di Francisco Conceição e il rigore di Orban. Nel secondo tempo poi è stato anche annullato il gol di Sedar per posizione di fuorigioco.

Secondo pareggio consecutivo per i gialloblù che si trovano in quindicesima posizione con 3 punti.

Ecco, di seguito, le parole di Paolo Zanetti al termine del match.

Verona, le parole di Zanetti

“Noi dobbiamo fare i punti e salvare la squadra. Il mio lavoro è fare il risultato. Oggi portiamo a casa un punto importante, potevamo farne tre. Rimane la grande prestazione contro una squadra di livello“, ha esordito Zanetti ai microfoni di DAZN.

Sul rigore ha poi commentato: “Io decido chi batte i rigori e lo scrivo su un foglio: il primo nella lista era Orban. Giovane non aveva letto e poi si è scusato. Hanno solo seguito le mie indicazioni“.

Verona, Zanetti: “Questa squadra ha bisogno di lavorare e crescere insieme”

L’allenatore del Verona ha proseguito parlando della prestazione dei suoi: “I ragazzi hanno interpretato una grande partita contro una squadra che ha segnato 8 gol in due partite. Alla fine abbiamo tirato in porta più della Juve ed è stata una grande prestazione. Abbiamo un tasso tecnico di livello ma dobbiamo mettere in campo lo spirito giusto. C’è ancora tanto margine ma tutto lascia ben sperare“.

Infine Zanetti ha concluso: “Per vincere le partite dobbiamo segnare. Abbiamo tirato 20 volte in porta ma non abbiamo sempre segnato. Abbiamo fatto una buona gara oggi. Questa squadra ha bisogno di lavorare e crescere insieme però c’è grande voglia di fare risultato e di arrivare al nostro obiettivo. Stiamo trascinando anche la nostra gente, c’è un grande clima quest’anno“.