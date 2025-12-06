Verona, Zanetti: “Il ds e la squadra sono sempre stati con me”
Le parole di Paolo Zanetti dopo la prima vittoria stagionale del suo Verona contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.
Arriva la prima vittoria stagionale per il Verona di Zanetti. I gialloblù portano a casa i tre punti contro l’Atalanta grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede. I nerazzurri cercano di accorciare le distanze con il rigore di Scamacca ma non basta.
Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Zanetti per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.
“In realtà la squadra non mi ha mai abbandonato. Oggi sono contento per i ragazzi che finalmente hanno gioito, so che danno tanto tutti i giorni. So cosa è successo a Giovane e non l’ho voluto caricare ulteriormente nelle scorse settimane. Per me è fortissimo, ha il suo carattere e attitudine e il suo modo di affrontare lo sport. credo sia giusto aiutarlo e con quell’abbraccio mi ha voluto trasmettere la sua gioia“, ha esordito.
Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Zanetti.
Verona, le parole di Zanetti
Zanetti ha proseguito: “Dobbiamo lottare e mai perdere di vista l’obiettivo. Non dobbiamo mollare mai anche quando sembriamo morti. Il mio carattere è questo, mi spendo sempre per la squadra. Oggi hanno messo in campo una prestazione stratosferica contro un club in grande forma”.
L’allenatore del Verona ha poi ammesso: “Devo dire che su 13 partire ne abbiano giocato parecchie così ma non essendo concreti, oggi lo siamo stati sia in difesa sia in attacco. Tutti i numeri testimoniano cosa stiamo facendo ed è anche per questo che sono rimasto. Ho un ds che mo difende sempre anche quando le cose non vanno così bene e oggi sono felice di dimostrarlo”.