Verona, Zanetti: “Sentiamo una grande responsabilità: vogliamo onorare questa maglia”

Le dichiarazioni dell’allenatore durante il ritiro estivo a Folgaria

In casa Verona le abitudini non si cambiano. Anche quest’anno il club è in ritiro estivo a Folgaria.

E proprio in piazza Marconi, l’allenatore Paolo Zanetti si è rivolto così ai tifosi: “Sicuramente questo ritiro sta andando bene. L’anno scorso Folgaria ci ha portato fortuna e speriamo sia così anche questa volta. L’organizzazione è fantastica e siamo anche contenti di essere vicini a Verona perché così possiamo sentire l’affetto della nostra gente”.

Sugli obiettivi stagionali: “Sentiamo una grande responsabilità perché rappresentiamo una città bellissima, un club storico e dei tifosi fantastici. Vogliamo onorare questa maglia ovunque andiamo”.

Per quanto riguarda il mercato, il club è al lavoro per rinforzarsi a centrocampo con un giovane proveniente dalla Spagna. Si tratta di Yellu Santiago, classe 2004 e centrocampista box-to-box ex Getafe.