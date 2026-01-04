Verona, Zanetti: “Prestazione ingiustificabile, chi vuole andare vada”
Il duro sfogo in conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, dopo la sconfitta casalinga contro il Torino
Dopo aver chiuso con una sconfitta per 3-0 il 2025, il 2026 del Verona comincia nello stesso modo. Al Bentegodi vince il Torino grazie alle reti di Simeone, Casadei e Njie.
I gialloblù rimangono così in piena zona retrocessione, a pari punti con Pisa e Fiorentina.
Dopo la partita, l’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, sfogando tutta la sua frustrazione: “È una sconfitta meritata per quanto visto in campo. Dobbiamo tutti prenderci le responsabilità di questa partita, perché è stata una prestazione ingiustificabile”.
L’allenatore ha poi ammesso: “Sono arrabbiato come non mai, ora andiamo in ritiro e dobbiamo lavorare di più e meglio”.
Verona, Zanetti: “Chi vuole andare vada”
Sulla salvezza ha aggiunto: “Per salvare il Verona bisogna avere le palle, portare uno spirito e un coraggio diversi perché possiamo farcela solo se siamo al 100%”.
Zanetti ha infine chiuso dicendo: “Dobbiamo capire chi vuole stare dentro questa impresa che vogliamo fare, chi vuole andare via vada. Abbiamo bisogno di gente che dà tutto per la maglia”.