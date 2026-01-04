Il duro sfogo in conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, dopo la sconfitta casalinga contro il Torino

Dopo aver chiuso con una sconfitta per 3-0 il 2025, il 2026 del Verona comincia nello stesso modo. Al Bentegodi vince il Torino grazie alle reti di Simeone, Casadei e Njie.

I gialloblù rimangono così in piena zona retrocessione, a pari punti con Pisa e Fiorentina.

Dopo la partita, l’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, sfogando tutta la sua frustrazione: “È una sconfitta meritata per quanto visto in campo. Dobbiamo tutti prenderci le responsabilità di questa partita, perché è stata una prestazione ingiustificabile”.

L’allenatore ha poi ammesso: “Sono arrabbiato come non mai, ora andiamo in ritiro e dobbiamo lavorare di più e meglio”.

Verona, Zanetti: “Chi vuole andare vada”

Sulla salvezza ha aggiunto: “Per salvare il Verona bisogna avere le palle, portare uno spirito e un coraggio diversi perché possiamo farcela solo se siamo al 100%”.

Zanetti ha infine chiuso dicendo: “Dobbiamo capire chi vuole stare dentro questa impresa che vogliamo fare, chi vuole andare via vada. Abbiamo bisogno di gente che dà tutto per la maglia”.