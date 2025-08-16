Verona, Zanetti: “Mercato? Necessitiamo di 5 arrivi”

La conferenza stampa di Zanetti in vista di Audace Cerignola-Verona di Coppa Italia

Dopo aver svolto la preparazione estiva per prepararsi al meglio alla nuova stagione, il Verona è adesso pronto per scendere in campo con il primo impegno ufficiale dell’anno.

Nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, è infatti fissata la sfida contro l’Audace Cerignola valida per i 32esimi di Coppa Italia (LEGGI QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLA COMPETIZIONE).

In vista della partita, l’allenatore gialloblù Paolo Zanetti ha tenuto la consueta conferenza stampa.

Tra gli argomenti trattati non solo la partita contro la formazione pugliese: Zanetti ha parlato anche del mercato in entrata del suo Verona.

Verona, le parole di Zanetti sul mercato

Nel corso della sua conferenza stampa, Zanetti ha parlato dei giocatori di cui necessita il suo Verona: “Un centrale come Coppola, dobbiamo rimpiazzare Tchatchoua e anche il suo vice. Dobbiamo rimpiazzare Duda e anche il centravanti. I ruoli sono ben chiari. Ora vediamo anche per la situazione di Suslov“.