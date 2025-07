Verona, fatta per il ritorno dalla Fiorentina di Nicolas Valentini

Nicolas Valentini tornerà al Verona per la nuova stagione

Anche per la stagione 2025/26 Nicolas Valentini vestirà la maglia del Verona. È arrivato l’accordo tra il club gialloblù e la Fiorentina per il ritorno del difensore argentino, classe 2001.

Valentini, di proprietà della Fiorentina con cui ha un contratto fino al 2029, aveva già giocato al Verona nella scorsa stagione, collezionando 14 presenze in Serie A e mettendo in mostra buone qualità difensive, soprattutto nella marcatura e nei duelli aerei. Arrivato in Italia nel 2024 dopo l’esperienza al Boca Juniors, il giovane centrale ha saputo ambientarsi progressivamente nel campionato italiano, conquistando la fiducia dello staff tecnico e guadagnandosi la riconferma.

Il Verona ha deciso di puntare ancora su di lui per le sue doti fisiche, la capacità di adattarsi sia in una difesa a quattro sia in una a tre e il potenziale di crescita che ha già iniziato a mostrare.

La società gialloblù si assicura così un tassello importante per la retroguardia, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa.