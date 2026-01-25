Verona, tentativo per Uduokhai del Besiktas

Il Verona vuole rinforzarsi in difesa e sta cercando di prendere Felix Uduokhai, classe 1997 del Besiktas

Il Verona, che ha appena ceduto Giovane al Napoli, è al lavoro per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il club gialloblù sta provando a prendere Felix Uduokhai, difensore centrale tedesco classe 1997 del Besiktas.

Al momento la distanza sulla valutazione tra la richiesta del club turco e l’offerta del Verona è di circa 1 milione di euro, ma il vero nodo riguarda l’inserimento del diritto o dell’obbligo di riscatto.

In questa stagione, il difensore centrale cresciuto nel Monaco 1860 è sceso in campo 7 volte in campionato, e non è al momento un titolare della squadra di Yalcin.