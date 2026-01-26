Verona-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dell’ultima sfida della ventiduesima giornata di Serie A tra il Verona di Zanetti e l’Udinese di Runjaic.

Verona e Udinese chiudono la ventiduesima giornata di Serie A nel posticipo di lunedì 26 gennaio alle 20:45. Un match importante per la stagione delle squadre considerando i rispettivi obiettivi.

Da una parte ci sono i padroni di casa, reduci dal pareggio per 0-0 contro la Cremonese, che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.

Dall’altra i bianconeri, che si trovano in una situazione di classifica più tranquilla e vogliono cercare di consolidare la loro posizione.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr.

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic.

Dove vederla in tv

Il match tra Verona e Udinese, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di lunedì 26 gennaio 2026 allo stadio Bentegodi di Verona.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming DAZN, Sky Go e NOW TV.