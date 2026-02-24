Verona, Sogliano: “Classifica drammatica, ma faremo il possibile per la salvezza” | LIVE

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento delicato dei gialloblù

Il Verona sta affrontando un momento decisamente complicato: dall’esonero di Zanetti alla scelta di puntare su Sammarco, la squadra gialloblù sta ancora faticando e si trova all’ultimo posto in classifica.

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo Sean Sogliano ha parlato proprio di queste difficoltà: “Sono abituato a metterci la faccia quando ci sono i problemi, fa parte del mio lavoro. Questo è un momento molto difficile dal punto di vista calcistico. La classifica è brutta, drammatica, decidete voi come definirla. Sono molto arrabbiato e deluso. So benissimo che fare questo lavoro significa anche accettare le critiche. So anche che si vince in tanti e si perde in pochi“.

Il ds, oltre a parlare della classifica, ha commentato l’obiettivo salvezza soprattutto in vista dei prossimi mesi, i più importanti: “In sei anni abbiamo raggiunto l’obiettivo massimo: vinto il campionato e raggiunto salvezze in fila. Quest’anno non sta andando bene, faremo il possibile per raggiungere la salvezza.

A testa alta, non per scelta, in questi anni abbiamo reso la società capace di iscriversi al campionato, pagare tutto ciò che c’era da pagare, fare plusvalenze. Mi sarebbe piaciuto far giocare una squadra con qualche giocatore forte in più, ma abbiamo scelto di mantenere la società solida“.

Di seguito le dichiarazioni complete in conferenza stampa.

Verona, Sogliano: “Non si può dire che dobbiamo mandare via tutti”

Sogliano si è poi espresso sui diversi infortuni che hanno colpito i giocatori del Verona: “La squadra ha dei limiti, sta giocando con 10 giocatori, una rosa così ha un altro valore. Dopo le prime partite tutti avevano detto altre cose, l’allenatore che c’era disse che non aveva mai allenato una squadra così forte, per esempio. Quando ci sono tanti infortuni è difficile prendere delle decisioni. Il nostro dottore è una persona seria, è qui da 4 anni e negli altri anni non ci sono stati tutti questi infortuni. Non sono 10 infortuni muscolari. Sono difficili da prevenire e curare“.

Il direttore sportivo ha commentato anche gli ultimi movimenti di mercato: “Abbiamo sempre detto che il Verona è obbligato a fare plusvalenze ed a vendere i giocatori per mantenere la Serie A. La presidenza Setti ha fatto un grande lavoro, il Verona è obbligato a lavorare così. Non si può dire che dobbiamo andare via tutti, che ci sia mancanza di rispetto. Non si possono aizzare le persone, si può criticare, non mancare di rispetto. Mi sono legato a questo club e ho dato il 100%“.