Verona in silenzio stampa dopo la gara contro il Parma
Dopo la sconfitta contro il Parma il Verona ha deciso per il silenzio stampa: a pesare l’espulsione di Orban all’11’ minuto
Continuano le polemiche in questa giornata di Serie A. Dopo la sconfitta al Tardini contro il Parma il Verona ha optato per il silenzio stampa.
A pesare su questa decisione l’espulsione per Gift Orban all’11’ minuto del primo tempo che ha costretto i gialloblù a giocare in 10 uomini per più di 80 minuti.
Il classe 2002 è stato espulso dal direttore di gara Pairetto per le proteste dopo il fischio di un suo fallo su Del Prato.
Verona che in 10 uomini al 43′ minuto del primo tempo era riuscito a pareggiare la gara su rigore con Harroui. Il gol decisivo per gli uomini di Cuesta è arrivato al 93′ con Pellegrino.