Verona-Sassuolo, concessi tre rigori di cui due revocati al VAR: la ricostruzione

Francesco Fourneau, arbitro (Imago)

Due calci di rigore prima concessi e poi revocati dall’arbitro Fourneau in Verona-Sassuolo: cos’è successo

Tanto lavoro da fare per Francesco Fourneau in Verona-Sassuolo. Nonostante lo 0-0 della prima ora di gioco, l’anticipo della 6ª giornata di Serie A ha impegnato il direttore di gara in due occasioni.

Prima nel primo tempo, poi nel secondo, quando l’arbitro romano ha concesso un calcio di rigore a testa alle due squadre salvo poi revocarli a seguito di revisione VAR.

Al 17′ Fourneau aveva fischiato un penalty in favore dei padroni di casa, annullato però dopo On Field Review per un contatto falloso precedente tra Unai Nunez e Muric. Episodio ripetuto poi al 60′, quando era stato concesso un rigore al Sassuolo per fallo su Thorstvedt. In questo caso, dopo Overrule, l’arbitro ha trasformato il rigore in un calcio di punizione, in quanto l’intervento falloso era avvenuto di poco al di fuori dell’area.

La terza volta, poi, è stata quella buona: al 69′ è stato fischiato un altro rigore in favore del Sassuolo, per fallo di Serdar su Fadera. Da qui è nato il gol del vantaggio dei neroverdi, con Pinamonti che prima si è fatto ipnotizzare da Montipò e poi è stato bravo a mettere la palla in rete sulla ribattuta.