Le formazioni ufficiali scelte da Zanetti e Grosso per Verona-Sassuolo, anticipo della 6ª giornata di Serie A

Messa alle spalle la tre-giorni di coppe europee, torna la Serie A per un’ultima volta prima della sosta per le nazionali. Squadre in campo per la 6ª giornata, che si apre con la sfida tra Verona e Sassuolo.

I gialloblù di Zanetti scendono in campo alla ricerca della prima vittoria del loro campionato, dopo un avvio ricco di belle prestazioni ma povero di successi. Negli ultimi due turni i veneti hanno prima pareggiato contro la Juventus e poi perso sfortunatamente contro la Roma, venendo anche eliminati dalla Coppa Italia.

I 3 punti, invece, li ha trovati finalmente il Sassuolo lo scorso weekend dopo delle prime partite negative per quanto riguarda i risultati. I neroverdi hanno battuto 3-1 l’Udinese, e sulla scia dell’entusiasmo lasciata da quella vittoria vogliono uscire dal Bentegodi con il bottino pieno.

Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo.

Le formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

A disposizione: Perilli, Castagnini, Perez, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Cande, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini

Dove vedere Verona-Sassuolo in tv e in streaming

La partita tra Verona e Sassuolo, in programma alle 20.45 allo Stadio Bentegodi, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda il primo, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.