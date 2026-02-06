Le parole di Paolo Sammarco, allenatore dell’Hellas Verona, dopo lo 0-0 del Bentegodi contro il Pisa di Hiljemark

Si è concluso sul risultato di 0-0 lo scontro salvezza tra Hellas Verona e Pisa.

Un pareggio che non muove la classifica, dal momento che entrambe le squadre rimangono rispettivamente ultima e penultima. Poche occasioni per tutti e 90 i minuti, eccezion fatta per i pali colpiti da Orban su punizione nel primo tempo e Moreo, di testa, nel secondo.

Al termine del match, l’allenatore dei gialloblù Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue dichiarazioni sul match e sul futuro.

Verona, le parole di Sammarco

Sulla gara l’allenatore ha spiegato: “Non abbiamo creato molto, ma ho apprezzato il furore della squadra nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, anche se mi tengo la grande disponibilità e la giusta carica della squadra. Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano”.

Sammarco non è ancora certo di rimanere sulla panchina gialloblù, e nel merito ha ammesso: “Non ho parlato con nessuno, ero concentrato solo su questa partita e vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà”.