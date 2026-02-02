Verona, avanti con Sammarco: può andare in panchina venerdì
Dopo l’esonero di Paolo Zanetti, il Verona pensa a Paolo Sammarco, allenatore della primavera gialloblù per la panchina.
Il Verona è intenzionato a proseguire la sua stagione con Paolo Sammarco sulla panchina. Dopo l’esonero di Paolo Zanetti, la società gialloblù vorrebbe promuovere l’attuale allenatore della primavera in prima squadra.
Per adesso, l’unico nodo rimane lo staff, ma ci sono alte possibilità di vederlo in panchina già venerdì nel match contro il Pisa.
