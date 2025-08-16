Verona, in arrivo il terzino Rafik Belghali

Nuovo arrivo in casa Verona

Il Verona di Paolo Zanetti si prepara ad accogliere in squadra un nuovo giocatore: si tratta di Rafik Belghali, terzino destro classe 2003 proveniente dal Mechelen.

Il giocatore, di nazionalità algerina, è atteso a Verona nelle prossime ore di oggi – 16 agosto -.

Belghali è un prodotto del Sint-Truiden, ed è passato nel 2010/2011 al settore giovanile del PSV. Dopo un ritorno in Belgio nel reparto giovanile del Lierse e dello Zulte Waregem, è stato prelevato dal Lommel (club belga) che lo ha inserito prima nell’U18 e poi nel gruppo dell’U21.

Dopo aver esordito anche in prima squadra, è stato prelevato dal Mechelen nella stagione 2023/2024. Lo scorso anno nella Jupiler Pro League ha collezionato 26 presenze mettendo anche a segno un gol.