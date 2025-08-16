Questo sito contribuisce all'audience di

Verona, in arrivo il terzino Rafik Belghali

Luca Bendoni 16 Agosto 2025
Rafik Belghali (IMAGO)
Nuovo arrivo in casa Verona 

Il Verona di Paolo Zanetti si prepara ad accogliere in squadra un nuovo giocatore: si tratta di Rafik Belghali, terzino destro classe 2003 proveniente dal Mechelen.

Il giocatore, di nazionalità algerina, è atteso a Verona nelle prossime ore di oggi – 16 agosto -. 

Belghali è un prodotto del Sint-Truiden, ed è passato nel 2010/2011 al settore giovanile del PSV. Dopo un ritorno in Belgio nel reparto giovanile del Lierse e dello Zulte Waregem, è stato prelevato dal Lommel (club belga) che lo ha inserito prima nell’U18 e poi nel gruppo dell’U21.

Dopo aver esordito anche in prima squadra, è stato prelevato dal Mechelen nella stagione 2023/2024. Lo scorso anno nella Jupiler Pro League ha collezionato 26 presenze mettendo anche a segno un gol.

 

 