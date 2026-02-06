Questo sito contribuisce all'audience di

Verona-Pisa, le formazioni ufficiali

Redazione 6 Febbraio 2026
Gift Orban (IMAGO)

Le formazioni ufficiali per l’anticipo della 24esima giornata di Serie A tra Verona e Pisa.

La 24esima giornata di campionato si apre con l’anticipo del venerdì sera con la sfida tra Verona e Pisa. L’appuntamento è fissato alle 20.45 allo stadio Bentegodi.

I padroni di casa arrivano dopo la larga sconfitta subita contro il Cagliari nella scorsa giornata.

Anche gli ospiti si presentano dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Bernede, Al-Musrati, Lovric, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Isaac, Cham. Vermesan.

Oscar Hiljemark (Credits: Pisa Sporting Club)

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.

A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Verona-Pisa, dove vedere in tv e streaming

La sfida della 24esima giornata di Serie A tra Verona e Pisa, in programma venerdì 6 febbraio alle 20.45 allo stadio Bentegodi, sarà visibile in tv sull’app di DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.