Verona-Parma, le formazioni ufficiali

Redazione 23 Novembre 2025
Le scelte ufficiali di Zanetti e Cuesta

In attesa del derby di Milano la domenica di Serie A si apre con il match tra Verona e Parma.

Alle ore 12.3o il Bentegodi ospiterà quella che a tutti gli effetti una sfida importante in chiave salvezza. Ma come arrivano le due squadre?

I padroni di casa – attualmente ultimi in campionato a quota 6 punti – sono alla ricerca del primo successo stagionale. Il Parma, invece, vogliono dare continuità al buon pareggio casalingo ottenuto contro il Milan.

Di seguito le scelte ufficiali di Zanetti e Cuesta.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde

Dove vedere Verona-Parma in diretta tv e streaming

La gara tra Verona e Parma, in programma domenica 23 novembre alle ore 12.30, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.