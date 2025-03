Verona-Parma, le formazioni ufficiali

Verona, Zanetti

Le formazioni ufficiali scelte da Zanetti e Chivu per la sfida di Serie A tra Verona e Parma: le scelte dei due allenatori.

Dopo le emozioni della domenica di Serie A, il campionato italiano continua con i posticipi del lunedì. Prima di Lazio-Torino, che chiuderà il turno, alle 18:30 a scendere in campo saranno Verona e Parma in una sfida importante per la lotta salvezza.

I padroni di casa sono reduci da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate e sono al momento 14esimi con 29 punti.

La squadra di Chivu, invece, ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con due pareggi e due sconfitte a completare il quadro.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Verona-Parma

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Patrick, Ajayi, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Ondreijka, Lovik, Hainaut, Camara, Djuric, Pellegrino, Leoni, Haj Mohamed. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Hellas Verona-Parma in tv e in streaming

La sfida tra Hellas Verona e Parma andrà in scena lunedì 31 marzo alle 18:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

L’incontro valido come posticipo del 30° turno di Serie A sarà visibile in tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go.