Verona-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte definitive di Sammarco e Conte per Verona-Napoli

Al Bentegodi si gioca un Verona-Napoli che vede in campo due squadre alla ricerca di punti e di riscatto.

I padroni di casa si trovano all’ultimo posto a -9 dalla zona salvezza e devono necessariamente ritrovare una vittoria che manca dal 14 dicembre. Non ci sarà nemmeno questa volta Gift Orban, che deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo l’espulsione contro il Parma.

Dall’altra parte, anche il Napoli ha il dovere di vincere, cosa che non ha fatto nelle ultime 3 tra campionato e Coppa Italia.

Gli azzurri si trovano a 50 punti con la Roma, che sarà impegnata nello scontro diretto per il quarto posto con la Juventus. Una vittoria, quindi, permetterebbe alla squadra di Conte di guadagnare su almeno una delle due concorrenti per la qualificazione in Champions League.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.



A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco

Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming

La partita della 27esima giornata di Serie Asi giocherà oggi, sabato 28 febbraio, con calcio d’inizio alle 18:00.

Sarà possibile vederla in diretta esclusiva su DAZN, oltre che sul canale 214 di Sky per gli abbonati al servizio “Zona DAZN“.