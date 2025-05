Verona-Lecce, le formazioni ufficiali

Nikola Krstovic con la maglia del Lecce (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Verona-Lecce, scontro diretto per la salvezza della 36esima giornata di Serie A

Sono arrivate le partite decisive della stagione, che daranno i verdetti definitivi sul campionato di Serie A.

Mentre Napoli e Inter si contendono lo scudetto, anche la lotta per la salvezza è giunta alla volata finale e passa anche da Verona-Lecce.

I gialloblù sono a +5 sulla zona retrocessione e vincendo potrebbero blindare la permanenza in Serie A. D’all’altra parte, il Lecce, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, ha bisogno di un successo per rispondere alla vittoria dell’Empoli e riportarsi in zona salvezza.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre per questo pesantissimo scontro diretto.

Le formazioni ufficiali di Verona-Lecce

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Frese; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Bradaric, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Serdar, Mosquera, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; N’Dri, Helgason, Morente; Krstovic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, Sansone, De Melo, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Coelho Oliveira, Pierotti, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo.

Verona, Tomas Suslov (IMAGO)

Dove vedere Verona-Lecce in tv e streaming

La partita tra Hellas Verona e Lecce, valida per la 36esima giornata di campionato, si giocherà oggi, domenica 11 maggio, allo stadio Bentegodi, con calcio d’inizio alle 15:00.

Sarà possibile vederla in diretta esclusiva su DAZN, anche in diretta tv sul canale 214 di Sky per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.