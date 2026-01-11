Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Taylor subito titolare
Le formazioni ufficiali di Verona e Lazio, gara valevole per la 20ª giornata di Serie A
Dopo il match tra Fiorentina e Milan, prosegue la prima giornata del girone di ritorno. A sfidarsi saranno il Verona di Zanetti che ospita la Lazio di Sarri.
I gialloblù arrivano da 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 e occupano momentaneamente il 19 posto in classifica.
I biancocelesti invece arrivano da 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.
Di seguito ecco le formazioni ufficiali scelte da Zanetti e Sarri.
Le formazioni ufficiali di Verona-Lazio
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri
Dove vedere Verona-Lazio in tv e in streaming
Verona-Lazio si affrontano oggi, domenica 11 gennaio, allo stadio bengodi di Verona, calcio d’inizio alle ore 18:00.
La gara sarà visibile in tv su Sky Sport e DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.