Verona, saltato l’arrivo di Kouamé: documentazione incompleta

Dal contratto depositato alla fine delle speranze: il racconto del giallo degli ultimi minuti di mercato

Come ogni anno, anche in questo caso gli ultimi minuti di calciomercato sono stati accompagnati da un vero e proprio giallo.

Il protagonista è Christian Kouamé che, dopo un tentativo dell’ultimo giorno anche del Cagliari, è stato molto vicino a passare dalla Fiorentina all’Hellas Verona.

A pochi minuti dalla fine ufficiale della finestra di gennaio, sul sito della Lega Serie A il contratto dell’ivoriano risultava depositato, salvo poi la comparsa di alcune problematiche.

Infatti, poco dopo è stato chiarito come la documentazione presentata fosse incompleta, in quanto mancavano alcuni elementi fondamentali. Di conseguenza, il contratto depositato dal Verona non era valido. Solo un’illusione degli ultimi minuti quindi per l’attaccante, che rimarrà a Firenze.