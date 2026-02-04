La spiegazione della Fiorentina sul mancato passaggio al Verona di Christian Kouame: il comunicato ufficiale

Christian Kouame è stato a meno di un passo dal vestire la maglia dell’Hellas Verona in questa sessione invernale di calciomercato. Ci aveva provato anche il Cagliari ma l’ultimo tentativo del club veneto sembrava essere quello decisivo.

Così non è stato e il trasferimento non si è concretizzato. A pochi minuti dalla fine ufficiale della finestra di gennaio, infatti, sul sito della Lega Serie A il contratto dell’ivoriano risultava depositato, salvo poi la comparsa di alcune problematiche.

Di conseguenza, il contratto depositato dal Verona non era valido. Solo un’illusione degli ultimi minuti quindi per l’attaccante, che è rimasto a Firenze.

A qualche ora di distanza da quanto accaduto, la Fiorentina ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato per spiegare la vicenda. Di seguito la nota.

Verona-Kouame: il comunicato della Fiorentina

Il club viola ha iniziato chiarendo: “La Fiorentina desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouame all’ Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti.

A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto. La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto”.

Infine: “La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte.

In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente. Per questo motivo l’ Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento”.