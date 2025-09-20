Verona-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della partita di Serie A di sabato 20 settembre alle ore 18 tra Verona e Juventus.

La Juventus torna in campo dopo il doppio impegno tra campionato e Champions League contro Inter e Borussia Dortmund.

Il 4-3 contro i nerazzurri e il pareggio per 4-4 contro i tedeschi hanno evidenziato fragilità in fase difensiva ma anche una capacità di non mollare fino all’ultimo, sul quale lo stesso Tudor ha insistito.

Adesso per i bianconeri c’è il test Hellas Verona, reduce dal pareggio senza reti di lunedì contro la Cremonese.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del “Bentegodi”.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal

Dove vederla in tv

La gara tra Verona e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 20 settembre alle ore 18, sarà visibile in esclusiva su DAZN.