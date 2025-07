Verona-Javi Sanchez: trattativa in standby

Real Valladolid, Javi Sanchez (imago)

Fase di stallo dopo le visite mediche tra il Verona e Javi Sanchez

Fase di Standby per l’arrivo di Javi Sanchez a Verona dopo le visite mediche svolte dal giocatore. Il difensore ha concluso la stagione da infortunato ed è in fase di guarigione: le visite non hanno evidenziato problemi gravi.

In queste ore si è generata, però, una fase di stallo tra le parti, che comunque restano in buoni rapporti.

Il difensore ha ancora un anno di contratto con il Real Valladolid e nel frattempo ha deciso di prendersi del tempo per eventuali offerte dalla Spagna.

Anche il Verona condurrà delle valutazioni su altri profili per il ruolo di difensore centrale. Serviranno dunque dei giorni di riflessione prima di comprendere se – non è escluso – le parti concluderanno l’operazione o se lo stallo tra Sanchez e il Verona terminerà con una trattativa saltata.